Следком: в России фиксируется рост преступности среди несовершеннолетних мигрантов

Фото: Михаил Захаров

Следком России зафиксировал значительный рост преступной активности среди несовершеннолетних мигрантов. По данным ведомства, в 2024 году наблюдалось увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, на 8%, а в первом квартале 2025 года этот показатель вырос до 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуацию еще более усугубляет резкий — на 82% — рост числа особо тяжких преступлений, совершенных подростками-мигрантами в 2024 году.

За период с начала 2025 года СКР направил в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года (2 556 дел). Анализ данных показывает, что подавляющее большинство преступлений совершается несовершеннолетними мигрантами мужского пола.

Накануне правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.



Рената Валеева