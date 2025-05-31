Дума предложила освободить часть мигрантов от подтверждения знания русского

Фото: Анастасия Фартыгина

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

— От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке уточняется, что нововведение позволит сократить временные издержки на привлечение иностранных кадров и более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в реализации крупных инвестиционных проектов.

Дополнительно предлагается увеличить срок предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессиям из перечня Минтруда.

Это сделано для обеспечения более постепенной языковой адаптации мигрантов в России.

Напомним, что дети мигрантов, которые начали учебу в российских школах до введения нового закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут проходить этот тест.

Матвей Гавриков