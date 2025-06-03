В Татарстане руководитель ансамбля присвоил почти 6 млн, выделенных на «Пушкинскую карту»

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, предназначенных для реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, местный предприниматель, обнаружив информацию о преступной схеме в одном из популярных мессенджеров, совместно со своими знакомыми, включая руководителя фольклорного ансамбля, приступил к ее реализации. Творческий коллектив зарегистрировали на специальной онлайн-платформе и организовали продажу билетов на концерты в рамках программы «Пушкинская карта». Было реализовано около 2,5 тыс. билетов, однако анонсированные концерты так и не состоялись.

В результате мошеннических действий бюджету России был причинен ущерб в размере 5 млн 750 тыс. рублей.

Предпринимателю и бывшему директору ансамбля вменяется не только мошенничество в особо крупном размере, но и легализация денежных средств. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее МВД России предупредило о том, что мошенники похищают деньги у подростков, обещая предоставить инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты».



Рената Валеева