Мошенники создали новую схему хищения средств с помощью Пушкинской карты

Фото: Мария Зверева

Кандидат педагогических наук и лектор общества «Знание» Светлана Антонова выразила мнение, что недостаточная осведомленность подростков и студентов о Пушкинской карте делает их уязвимыми для мошенников. Об этом сообщили в ТАСС.

МВД России предупредило о том, что мошенники похищают деньги у подростков, обещая предоставить инструкции по выводу средств с Пушкинской карты. Антонова уточнила, что «недостаточная осведомленность держателей Пушкинской карты ведет к активным действиям со стороны мошенников».

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперт предложила несколько превентивных мер для защиты молодых пользователей.

— Среди них — уроки безопасности для учащихся, родительские собрания, а также создание и распространение обучающих видеороликов о том, как действовать при попытках злоумышленников получить доступ к данным, — добавила она.

Кроме того, Антонова предложила создать чат-бота, который оперативно отвечал бы на вопросы пользователей о программе, обеспечивая таким образом дополнительную защиту для подростков.

