Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в России вырос почти в полтора раза

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За первые пять месяцев 2025 года россияне приобрели более 1,6 млн краткосрочных полисов ОСАГО, что на 45% больше, чем за период с момента их появления в марте 2024 года по декабрь того же года (1,1 млн договоров), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной страховой информационной системы.

Возможность оформления полиса ОСАГО на срок от 24 часов до 3 месяцев существенно повлияла на рынок страхования автогражданской ответственности. По оценкам Российского союза автостраховщиков, наиболее востребованным сроком является два дня.

Как отмечают представители страхового сообщества, основной спрос на краткосрочные полисы пока приходится на водителей такси. Владельцы личных автомобилей, по их наблюдениям, пока не проявляют к этой опции большого интереса. Однако страховщики ожидают увеличения спроса в будущем, в том числе за счет повышения информированности населения. По их мнению, краткосрочное ОСАГО может стать востребованным среди водителей, использующих автомобили нерегулярно (например, владельцев дачных участков), а также среди перегонщиков автомобилей.

Страховой рынок 2024 года для автовладельцев был удачным. Страховое сообщество по итогам года показало хороший результат по нескольким направлениям, поделился своим мнением президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в разговоре с «Реальным временем».

Рената Валеева