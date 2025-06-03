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Хоккейный клуб «Витязь» может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием

14:23, 03.06.2025
Хоккейный клуб «Витязь» может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, подмосковный клуб пострадает из-за сокращения расходов на хоккей в «Газпроме». Главным спонсором команды «Витязь» считается компания «Газпром трансгаз Москва». Аналогичное сокращение финансирования может коснуться питерского СКА, однако там клуб будет сохранен.

взято с сайта ak-bars.ru

Официального подтверждения данной информации пока нет. Клуб еще не выступал с комментарием о возможном сокращении бюджета команды.

«Витязь» в прошлом сезоне КХЛ занял десятое место в Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, в понедельник с поста главного тренера СКА был уволен Роман Ротенберг.

Зульфат Шафигуллин

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