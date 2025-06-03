Хоккейный клуб «Витязь» может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием

«Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, подмосковный клуб пострадает из-за сокращения расходов на хоккей в «Газпроме». Главным спонсором команды «Витязь» считается компания «Газпром трансгаз Москва». Аналогичное сокращение финансирования может коснуться питерского СКА, однако там клуб будет сохранен.



Официального подтверждения данной информации пока нет. Клуб еще не выступал с комментарием о возможном сокращении бюджета команды.



«Витязь» в прошлом сезоне КХЛ занял десятое место в Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, в понедельник с поста главного тренера СКА был уволен Роман Ротенберг.

Зульфат Шафигуллин