Казань заняла 201-е место в мировом рейтинге качества жизни

Фото: Динар Фатыхов

Казань оказалась на 201-м месте в рейтинге городов мира по качеству жизни, согласно данным сайта Numbeo. В этом списке эксперты оценивали такие параметры, как покупательская способность, уровень безопасности и здравоохранения, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доход, а также время в пути до работы и обратно, климат и уровень загрязнения.

Первое место в рейтинге заняла Гаага (Нидерланды), за ней следуют Гронинген (Нидерланды) и Люксембург. В топ-10 также вошли Эйндховен, Базель, Берн, Утрехт, Роттердам, Лозанна и Копенгаген.

Среди российских городов Казань оказалась не единственной. Нижний Новгород занял 146-е место, Москва — 195-е, Санкт-Петербург — 212-е, Екатеринбург — 235-е, а Новосибирск — 238-е. Всего в рейтинге представлено 263 города.

Напомним, что Казань расположилась на 46-й строчке в международном рейтинге городов по соотношению цен на недвижимость и доходов населения.



Анастасия Фартыгина