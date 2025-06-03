В России появилась новая схема мошенничества с предложением заработка на наборе текстов

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники снова активизировались, предлагая людям возможность заработать на наборе текстов с изображениями. Об этом сообщило ТАСС управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Злоумышленники создают привлекательные сайты и заманивают жертв, обещая легкий доход. Как только человек проявляет интерес, его просят сделать «одноразовый» платеж. После получения денег мошенники исчезают, оставляя жертву ни с чем.

В УБК МВД уточнили, что это «классический» пример мошенничества в сфере трудоустройства. В их telegram-канале опубликован скриншот разговора с мошенниками и ссылка на фальшивый сайт. Злоумышленники объясняют необходимость предоплаты тем, что ранее сталкивались с недобросовестными исполнителями, которые не выполняли свои обязательства.

Напомним, что парламентарии могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников.



Анастасия Фартыгина