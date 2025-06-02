Депутаты предложили создать базу биометрических данных мошенников к осени
Парламентарии к осени 2025 года могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
— Надеюсь, к осени придумаем, как законодательно закрепить создание на упреждение уже собранной базы векторов биометрии мошенников, — сказал депутат в ходе сессии на ЦИПР, пишет РИА «Новости».
По словам Боярского, создание такой базы позволит бороться с мошенничеством в цифровой среде, используя биометрические данные для идентификации злоумышленников и предотвращения преступлений.
Кроме того, глава комитета отметил растущую проблему дипфейков и сложность их отличия от оригиналов.
— Мы должны будем маркировать оригиналы какими-то водяными знаками, — добавил парламентарий.
В последние годы деятельность мошенников становится одной из самых серьезных угроз для общества. По данным МВД, за 2024 год в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ)
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