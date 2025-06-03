В Госдуме предложили указывать статистику смертей от алкоголя на бутылках

Фото: Динар Фатыхов

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил указывать на этикетках крепкого алкоголя, содержащего более 35% спирта, статистику смертей, связанных с его потреблением. Обращение с этой инициативой было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА «Новости».

По словам Хамитова, на бутылках водки и других крепких напитков должна размещаться информация о числе смертей от алкоголя за последний отчетный год, основанная на данных Росстата. Он считает, что такая мера поможет усилить профилактическую функцию этикеток и станет частью государственной стратегии по снижению потребления алкоголя.

В своем письме депутат привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в России ежегодно от последствий употребления алкоголя умирает около 200 тыс. человек, из которых почти треть — мужчины трудоспособного возраста. Хамитов подчеркнул, что особенно тревожна ситуация в сельских и моногородских территориях, где количество точек продажи алкоголя превышает доступность медицинской помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Каждый год от последствий употребления алкоголя умирают около 200 тыс. россиян — и это не просто сухая статистика, а реальные жизни, в том числе молодых и трудоспособных людей, — подчеркнул он.

По мнению парламентария, информация на этикетках должна быть короткой и понятной, чтобы люди осознавали риски чрезмерного употребления спиртного. Хамитов добавил, что такая мера не потребует значительных затрат, но может сыграть важную роль в профилактике.

Ранее Хамитов намеревался выступить с инициативой о введении в России системы «самозапрета» на покупку алкогольной продукции по аналогии с существующим механизмом самоограничения на банковские кредиты.



Анастасия Фартыгина