Дмитрий Самаренкин возглавил Федерацию хоккея с мячом Татарстана
Депутат Госсовета и известный спортивный функционер Дмитрий Самаренкин избран президентом Федерации хоккея с мячом Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба казанского хоккейного клуба «Ак Барс — Динамо».
Кандидатура Самаренкина, ранее занимавшего должности президента футбольного клуба «Рубин» и клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань» (ныне «Ак Барс — Динамо»), была согласована главой республики Рустамом Миннихановым.
Он сменил на посту Виталия Тимуцу, который попросил об отставке.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.