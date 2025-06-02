В Татарстане в июне аванс будет меньше из-за длинных выходных

Фото: Динар Фатыхов

В этом месяце жители Татарстана получат аванс меньшего размера, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине июня будет всего семь рабочих дней.

Авансы и зарплаты рассчитываются по количеству отработанных дней. В этом месяце с 1 по 15 июня татарстанцы будут работать только 7 дней: 2—5 и 9—11 июня. Это на 50% меньше, чем в обычные месяцы.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Тем не менее итоговая сумма дохода не изменится. Закон гарантирует, что работник получит свою полную зарплату, даже если аванс будет меньше. Работодатели компенсируют недоплату за счет большей суммы во второй выплате.

В июне у татарстанцев будут два длинных выходных: с 6 по 8 (Курбан-байрам) и с 12 по 15 числа (День России).

Напомним, что празднование Курбан-байрама в мечетях начнется в 3 часа утра с проповеди. Для перевозки верующих с 2 часов будут курсировать автобусы №6, 10, 15, 30, а также троллейбус №2.



Анастасия Фартыгина