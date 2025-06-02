«Татнефть» получила лицензию на строительство подземного хранилища СО2

Фото: Максим Платонов

«Татнефть» получила лицензию на использование участка Тукаевский-1 в Татарстане для закачки диоксида углерода (СО2) в подземные хранилища. Участок расположен на территориях Нижнекамского, Тукаевского и Заинского районов, и право пользования им предоставлено до 28 мая 2030 года, сообщили iadevon.ru.

Недавно Роснедра исключили часть территории Тукаевского участка, что связано с лицензией на геологическое изучение и оценку пригодности площадки для подземных сооружений. В августе 2024 года Госкомиссия по запасам полезных ископаемых признала участок «Татнефти» вблизи Нижнекамской промзоны подходящим для хранения СО2.

— Обычно в течение года после результатов экспертизы делается проект, а дальше уже строительство, — сообщила агентству начальник управления геологии нефти и газа Роснедр Нина Ерофеева.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компания планирует улавливать углекислый газ на Нижнекамской ТЭЦ-2 и нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Закачка СО2 в недра поможет повысить нефтеотдачу пластов.

«Татнефть» уже разработала технологическую схему закачки СО2 в сжиженном виде и подобрала необходимое оборудование для трубопроводов и скважин. В России выдано как минимум 10 лицензий на подобные проекты, и другие компании, такие как «Газпром нефть» и «Роснефть», также занимаются аналогичными исследованиями.

Накануне акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды на уровне 43,11 рубля за акцию.



Анастасия Фартыгина