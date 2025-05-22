Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды на уровне 43,11 рубля за акцию

. Фото: Максим Платонов

На годовом собрании акционеры ПАО «Татнефть» согласовали финальные дивиденды за 2024 год в размере 43,11 рубля на акцию. С учетом ранее выплаченных дивидендов общая сумма выплат составит 98,7 рубля на акцию. Об этом сообщил «Интерфакс».

Эти дивиденды составляют 75% прибыли по международным стандартам (306,14 млрд рублей) и 91% по российским стандартам (251,4 млрд рублей) за 2024 год. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 15 июня.

На собрании, которое прошло впервые с декабря 2022 года, приняли участие 3 645 акционеров, представляющих 56,49% от голосующих акций. Акционеры также утвердили новый состав совета директоров с обновлением на 20% и ревизионную комиссию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, с 2018 года «Татнефть» придерживается дивидендной политики, согласно которой неиспользованные свободные денежные средства могут быть направлены на выплаты дивидендов с целевым уровнем не менее 50% от чистой прибыли. Уставный капитал компании составляет более 2,3 млрд рублей, и около 36% голосующих акций контролирует правительство Татарстана.

Напомним, что чистая прибыль компании «Татнефть» по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 37,29 млрд рублей. Это на 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Фартыгина