Российские миллиардеры заработали $22,6 млрд с начала года

Фото: Татьяна Демина

Состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на $22,5 млрд с начала года, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI). Наибольшее увеличение зафиксировано у Владимира Потанина, одного из владельцев компании «Норникель», чье состояние выросло на $3,82 млрд, достигнув 31,7 млрд. Он сохранил первое место в рейтинге.

На втором месте остался совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который увеличил свои активы на $561 млн до 25,9 млрд. Третью позицию занимает Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, который, наоборот, сократил свое состояние на 1,62 млрд до 24,2 млрд.

Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка», поднялся с шестой на четвертую позицию: его капитал вырос на 860 млн и составляет $23,2 млрд. Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали», опустился с четвертой на пятую строчку с капиталом $22,6 млрд, потеряв 598 млн.

Андрей Мельниченко, опустившийся на шестое место, увеличил свое состояние на 1,59 млрд до 21,8 млрд. Алишер Усманов, владелец компаний «Металлоинвест» и «Мегафон», заработал 3,7 млрд и занимает седьмую позицию с 16,9 млрд.

Восьмое место снова у Михаила Прохорова: его состояние выросло на 563 млн до 15,4 млрд. Михаил Фридман, совладелец «Альфа-групп», занимает девятое место, потеряв 1,03 млрд, — его капитал составляет 13,7 млрд.

Завершает десятку основатель Telegram Павел Дуров, который увеличил свои активы на 2,03 млрд, до $13 млрд.

Напомним, что в России появилась пятая женщина-миллиардер — Татьяна Володина, контролирующая владелица, управляющая сетями «Лэтуаль» и «Подружка». По данным Forbes, ее капитал составляет $1,1 млрд.

Анастасия Фартыгина