Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной в Стамбул

Фото: Максим Платонов

Делегация России вылетела на переговоры с Украиной, которые состоятся 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.

— Переговорная команда вылетела в Стамбул, — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что первая встреча стран, которая состоялась 16 мая, стала знаковым событием после трехлетнего перерыва. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен, и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.



Анастасия Фартыгина