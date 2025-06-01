Импорт кофе в Россию за четыре года увеличился на 4%

Фото: Олег Исаков

Импорт кофе в Россию за период 2020–2024 годов увеличился на 4%, поднявшись с 276 до 286 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря росту внутреннего спроса, сообщает отчет «Анализа рынка кофе в России» от BusinesStat.

Основную часть импорта составил зеленый кофе, который используется для производства. В то же время импорт готового кофе оставался стабильным. В 2022 году, после отказа западных логистических компаний работать с российскими фирмами, произошло разрушение логистических цепочек, что затруднило доставку сырья и готовой продукции. Колебания валютного курса также сыграли отрицательную роль, увеличив отпускные цены и сократив закупки нового сырья.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Некоторые крупные поставщики, такие как итальянская Lavazza Group и компания Nestle, полностью прекратили поставки на российский рынок. В результате в 2022 году импорт кофе снизился на 6%.

Тем не менее к 2023–2024 годам новые цепочки поставок были налажены, а доли ушедших игроков рынка были перераспределены между оставшимися операторами. Это поспособствовало восстановлению импорта кофе в Россию.

Напомним, что американская компания Starbucks Corporation зарегистрировала свой логотип в России. Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрация товарного знака будет действовать до конца мая 2034 года.



Анастасия Фартыгина