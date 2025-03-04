Starbucks зарегистрировала свой логотип в России

Фото: Елизавета Пуншева

Американская компания Starbucks Corporation зарегистрировала свой логотип в России. Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрация товарного знака была завершена сегодня, 4 марта, и она будет действовать до конца мая 2034 года.

Логотип зарегистрирован по 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг. Эти классы охватывают приготовление кофе, услуги по приготовлению пищи и напитков, а также работу розничного интернет-магазина.

В июле 2024 года Starbucks продлила действие нескольких товарных знаков в России, включая знаки Starbucks, «Старбакс», Starbucks Doubleshot и Starbucks Coffee.

Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 год, но после начала спецоперации на Украине компания приостановила свою деятельность, а затем полностью ушла с рынка, закрыв 130 кофеен и уволив около 2 тыс. сотрудников.

В 2021 году выручка компании «Кофе Сирена», юрлица Starbucks в России, выросла на 42% и составила 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 199 млн рублей. В конце июля 2022 года российский бизнес Starbucks был выкуплен ресторатором Антоном Пинским и предпринимателем Тимуром Юнусовым, известным как рэпер Тимати. Первая точка под новым брендом Stars Coffee открылась 18 августа 2022 года на Новом Арбате.



Анастасия Фартыгина