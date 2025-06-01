Новости спорта

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» предложил новые контракты 11 игрокам команды

09:38, 01.06.2025
«Ак Барс» предложил новые контракты 11 игрокам команды
Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 своим игрокам. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Предложения на продления контрактов были направлены следующим игрокам:

  • вратарь: Амир Мифтахов;
  • защитники: Николай Богатов, Алексей Горячев, Никита Евсеев, Даниил Журавлев, Адель Курбанов, Владислав Топорков, Марк Янчевский;
  • нападающие: Данил Зиновьев, Алексей Пустозеров, Семен Терехов.

Накануне стало известно, что нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов объявил о своем решении продолжить выступления за казанский клуб в ближайший год.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также