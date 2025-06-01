«Ак Барс» предложил новые контракты 11 игрокам команды
Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 своим игрокам. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Предложения на продления контрактов были направлены следующим игрокам:
- вратарь: Амир Мифтахов;
- защитники: Николай Богатов, Алексей Горячев, Никита Евсеев, Даниил Журавлев, Адель Курбанов, Владислав Топорков, Марк Янчевский;
- нападающие: Данил Зиновьев, Алексей Пустозеров, Семен Терехов.
Накануне стало известно, что нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов объявил о своем решении продолжить выступления за казанский клуб в ближайший год.
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