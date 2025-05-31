Илья Сафонов остается в «Ак Барсе» на следующий сезон

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов объявил о своем решении продолжить выступления за казанский клуб в ближайший год. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале пресс-службы «Ак Барса».

Ранее мы сообщали о возможном переходе игрока в клуб НХЛ «Чикаго». Сам форвард признавался в общении с представителями американского клуба и своей мечте выступать в НХЛ, однако отметил, что это желание пока остается в планах на будущее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне 24-летний нападающий показал высокую результативность, набрав 22 (7+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+22». В плей-офф он записал на свой счет 5 (2+3) очков в 13 матчах Кубка Гагарина с полезностью «+2».

Матвей Гавриков