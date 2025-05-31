В Татарстане выполнено более половины годового плана жилищного строительства

Фото: Реальное время

По состоянию на 31 мая 2025 года в Татарстане построено 1 миллион 814 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 56% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В жилищном строительстве отмечается перевыполнение плана по индивидуальному жилью — 101%, или 1 миллион 434 тысячи квадратных метров. По коммерческому жилью сдано 47 многоквартирных домов общей площадью 311 тысяч квадратных метров, что составляет 18% от годового плана. В рамках программы социальной ипотеки введено в эксплуатацию шесть домов из 35 запланированных, программа выполнена на 43%.

В социальной сфере продолжается работа по обеспечению жильем различных категорий граждан. Для детей-сирот заключены контракты на 204 квартиры в 17 муниципальных образованиях. Помощь оказана 25 молодым семьям, еще 41 семья выбирает подходящее жилье. Для многодетных семей выделено 27 сертификатов на общую площадь 2 356 квадратных метров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Активно реализуются инфраструктурные программы. В рамках развития сельских территорий строятся три объекта, их готовность — 23—30%. В образовательной сфере возводятся шесть школ (готовность — 38%) и пять детских садов (28%). В здравоохранении все 47 фельдшерско-акушерских пунктов находятся в работе, их готовность оценивается в 56%, другие медицинские объекты выполнены на 41%.

В спортивной отрасли строятся 23 объекта, включая четыре крытых футбольных манежа и 18 универсальных спортивных площадок. Две спортивные площадки уже завершены в Казани и Арском районе. Продолжается строительство центра развития футбола с готовностью 39%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется контролю качества строительства. За период проведения санитарно-экологического двухмесячника выявлено 111 нарушений, составлено 68 протоколов. Главное инвестиционно-строительное управление провело 895 проверок, выявив 2 045 нарушений, из которых уже устранено 1 610. Инспекция Госстройнадзора осуществила 662 выезда на строительные площадки, составив 191 постановление об административной ответственности.

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры работы выполнены на 17%, в настоящее время ведутся работы на 56 объектах. Программы по обеспечению населения питьевой водой выполнены на 35%, очистные сооружения и сети канализации — на 7%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани дан старт масштабному дорожному сезону. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году будет отремонтировано 12 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км.

Матвей Гавриков