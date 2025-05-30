В Казани начался дорожный сезон в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

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В Казани дан старт масштабному дорожному сезону. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году будет отремонтировано 12 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км. Работы уже начались в нескольких районах города, сообщили в мэрии.

Одной из первых площадок стала улица Сахалинская, где на участке от улицы Ударной до улицы Пржевальского задействовано 28 дорожных рабочих и 10 единиц техники. Уже проведен демонтаж старого покрытия, уложены верхний слой основания и нижний слой новой дороги, установлены дорожные и тротуарные бордюры. Ведется подготовка к укладке асфальта на тротуаре.



Параллельно работы ведутся на проспекте Хусаина Ямашева (участок от улицы Адоратского до Третьей транспортной дамбы) в Ново-Савиновском районе. 25 дорожников и 12 единиц техники занимаются фрезерованием дорожного покрытия, укладкой выравнивающего слоя асфальта и заменой 700 метров бордюра.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего в этом году в Казани запланирован ремонт 170 участков дорог, из них 12 — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 10 участках, выполнение составляет 66%.

В 2025 году будет обновлено более трех тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Рената Валеева