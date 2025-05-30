Toyota не возобновила официальные продажи в России

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин опроверг информацию о возвращении Toyota на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, автомобили японского бренда продолжают поступать в страну через параллельный импорт, а не через официальные каналы продаж.

Комментируя информацию о продажах через ООО «СП Бизнес Кар», Шапарин заявил: «Это не считается возвращением, потому что единственное, что можно посчитать возвращением, это начало производства автомобилей на территории Российской Федерации».

Он пояснил, что текущие поставки осуществляются через посредников и не оказывают значительного влияния на рынок.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Конечно, это ввоз просто. Они видят, что есть поток, они видят, что есть спрос, они делают руками посредника — «дочки» небольшие поставочки автомобилей, и на рынок это никак не влияет, — отметил эксперт.

Напомним, что в 2023 году автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан ФГУП «НАМИ» без возможности обратного выкупа японским концерном.

Матвей Гавриков