Toyota не возобновила официальные продажи в России
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин опроверг информацию о возвращении Toyota на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, автомобили японского бренда продолжают поступать в страну через параллельный импорт, а не через официальные каналы продаж.
Комментируя информацию о продажах через ООО «СП Бизнес Кар», Шапарин заявил: «Это не считается возвращением, потому что единственное, что можно посчитать возвращением, это начало производства автомобилей на территории Российской Федерации».
Он пояснил, что текущие поставки осуществляются через посредников и не оказывают значительного влияния на рынок.
— Конечно, это ввоз просто. Они видят, что есть поток, они видят, что есть спрос, они делают руками посредника — «дочки» небольшие поставочки автомобилей, и на рынок это никак не влияет, — отметил эксперт.
Напомним, что в 2023 году автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан ФГУП «НАМИ» без возможности обратного выкупа японским концерном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.