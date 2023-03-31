Автозавод Toyota перешел в госсобственность России

Автозавод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге (ООО «Тойота Мотор») перешел в госсобственность РФ через передачу ФГУП «НАМИ», сообщили в пресс-службе министерства.



Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю.

Сейчас прорабатываются возможные варианты для скорейшего возобновления производства на данном заводе. Подробности сделки не приводятся.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме после ухода иностранных автопроизводителей с местного рынка. От Renault он получил контролирующую долю в АвтоВАЗе (67,7%) и активы петербургского завода Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), 99% долей которого сейчас находятся в прямом владении АвтоВАЗа. НАМИ принадлежат 63,5% долей проекта люксовых автомобилей Aurus (ООО «Аурус»).

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В феврале стало известно, что АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» активы Nissan за €1. Оставшийся 1% предприятия остается у НАМИ. На 6 лет сохраняется опцион по обратному выкупу активов. АвтоВАЗ предложил назвать принадлежащий ему бывший завод Nissan «Лада Санкт-Петербург».



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Маргарита Головатенко