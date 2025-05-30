В Татарстане продлили налоговые льготы для садоводческих товариществ

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам приняли решение о продлении режима налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

В частности, действие льготных налоговых ставок по налогу на имущество организаций для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ будет продлено до 1 января 2027 года.

— Законопроект о внесении изменения в статью 5 Закона РТ «О налоге на имущество организаций» предусматривает продление действия действующих льготных налоговых ставок по налогу на имущество организаций для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ до 1 января 2027 года, — сообщается в пояснении к решению.

На заседании также обсудили исполнение бюджета Территориального фонда ОМС Татарстана за 2024 год. По словам директора фонда Алсу Мифтаховой, доходы составили 80,9 млрд рублей, расходы — 80,2 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2024 года Татарстан показал четвертый результат среди регионов России по объему собственных доходов.

Матвей Гавриков