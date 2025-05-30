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Татарстан занял 4-е место в России по объему собственных доходов в 2024 году

19:25, 30.05.2025
Татарстан занял 4-е место в России по объему собственных доходов в 2024 году
Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года Татарстан показал четвертый результат среди регионов России по объему собственных доходов. Соответствующие данные были озвучены на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного совета Татарстана.

Основные финансовые показатели республики:

  • общий объем консолидированного бюджета — 697,1 млрд рублей;
  • налоговые и неналоговые доходы — 593,4 млрд рублей;
  • доходная часть бюджета — 594,3 млрд рублей;
  • безвозмездные поступления — 95,2 млрд рублей (из них 88,9 млрд из федерального бюджета).

Расходная часть:

  • кассовые расходы по консолидированному бюджету — 675,3 млрд рублей;
  • по бюджету — 578,3 млрд рублей;
  • на национальную экономику направлено 226,4 млрд рублей;
  • на социальную сферу — 333,6 млрд рублей (по консолидированному бюджету).

Ключевые достижения:

  • профицит бюджета — 16 млрд рублей;
  • долговая нагрузка — 22,5% (критерий высокой устойчивости);
  • высший кредитный рейтинг среди регионов России;
  • реализовано 33 высокоэффективные республиканские программы;
  • рост реальной зарплаты — 12,9%.

Председатель комитета Леонид Якунин отметил стабильное социально-экономическое развитие региона даже в сложных экономических условиях. Заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов связал успехи с эффективной финансовой политикой руководства республики под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

На заседании также рассмотрели исполнение бюджета Территориального фонда ОМС Татарстана (80,9 млрд доходов, 80,2 млрд расходов) и ряд законопроектов о продлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

Матвей Гавриков

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