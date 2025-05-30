Татарстан занял 4-е место в России по объему собственных доходов в 2024 году
По итогам 2024 года Татарстан показал четвертый результат среди регионов России по объему собственных доходов. Соответствующие данные были озвучены на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного совета Татарстана.
Основные финансовые показатели республики:
- общий объем консолидированного бюджета — 697,1 млрд рублей;
- налоговые и неналоговые доходы — 593,4 млрд рублей;
- доходная часть бюджета — 594,3 млрд рублей;
- безвозмездные поступления — 95,2 млрд рублей (из них 88,9 млрд из федерального бюджета).
Расходная часть:
- кассовые расходы по консолидированному бюджету — 675,3 млрд рублей;
- по бюджету — 578,3 млрд рублей;
- на национальную экономику направлено 226,4 млрд рублей;
- на социальную сферу — 333,6 млрд рублей (по консолидированному бюджету).
Ключевые достижения:
- профицит бюджета — 16 млрд рублей;
- долговая нагрузка — 22,5% (критерий высокой устойчивости);
- высший кредитный рейтинг среди регионов России;
- реализовано 33 высокоэффективные республиканские программы;
- рост реальной зарплаты — 12,9%.
Председатель комитета Леонид Якунин отметил стабильное социально-экономическое развитие региона даже в сложных экономических условиях. Заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов связал успехи с эффективной финансовой политикой руководства республики под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
На заседании также рассмотрели исполнение бюджета Территориального фонда ОМС Татарстана (80,9 млрд доходов, 80,2 млрд расходов) и ряд законопроектов о продлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.
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