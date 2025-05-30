Илона Маска обвинили в употреблении наркотиков во время предвыборной кампании Трампа

«Коммерсантъ» со ссылкой на газету The New York Times (NYT) сообщил, что Илон Маск, по данным ее источников, употреблял запрещенные вещества во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Собеседники издания утверждают, что бизнесмен регулярно принимал запрещенные вещества, а также перевозил наркотические вещества в упаковках от лекарств во время своих поездок.

По информации NYT, употребление наркотиков могло негативно сказаться на здоровье Маска и повлиять на его поведение. Источники описывают его как более агрессивного и непредсказуемого, особенно во время посещений Белого дома. Однако издание не уточнило, продолжал ли миллиардер принимать наркотики после инаугурации Трампа.

На запрос NYT о комментарии ни сам Маск, ни его адвокаты не ответили. Достоверность этих обвинений не подтверждена официально, и они основываются исключительно на словах анонимных источников.

Если информация подтвердится, это может вызвать широкий общественный резонанс, учитывая публичный статус Маска и его влияние на технологии, бизнес и политику.

Напомним, что недавно Илон Маск объявил о завершении своей работы в качестве специального государственного сотрудника при администрации президента Дональда Трампа.

Матвей Гавриков