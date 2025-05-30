Россиян будут штрафовать за загорание в откровенном виде
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил РИА «Новости» об ответственности за загорание в излишне откровенном виде в общественных местах. По его словам, размер штрафа может достигать 1 000 рублей.
Эксперт пояснил, что купальник в парках не запрещен, но могут возникнуть проблемы при распитии алкоголя (штраф
За загорание обнаженным или топлес предусмотрена ответственность по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство». «Это влечет штраф от 500 до 1 000 рублей», — уточнил Соловьев.
Особые ограничения действуют вблизи:
- храмов (возможна квалификация как оскорбление чувств верующих);
- школ;
- детских учреждений.
В этих местах от загорания лучше воздержаться во избежание правовых последствий.
Напомним, что ГУ МЧС России по Татарстану распространило экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, ожидаемой на территории республики 31 мая 2025 года.
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