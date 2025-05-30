Путин одобрил IPO «ДОМ.РФ» при условии сохранения государственного контроля
Президент России Владимир Путин разрешил проведение первичного публичного размещения акций (IPO) компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщает РБК.
Главное условие сделки — сохранение доли государства в капитале компании на уровне не менее 50% плюс одна акция, что гарантирует сохранение за государством контроля над стратегическим предприятием.
«ДОМ.РФ» является ключевым игроком на рынке ипотечного кредитования и жилищного строительства в России.
Решение о возможном IPO направлено на привлечение дополнительных инвестиций для развития компании и реализации ее проектов.
Напомним, что в апреле 2025 года количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41,58 тыс. кредитов на сумму 229,94 млрд рублей.
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