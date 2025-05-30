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Путин одобрил IPO «ДОМ.РФ» при условии сохранения государственного контроля

15:20, 30.05.2025
Путин одобрил IPO «ДОМ.РФ» при условии сохранения государственного контроля
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин разрешил проведение первичного публичного размещения акций (IPO) компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщает РБК.

Главное условие сделки — сохранение доли государства в капитале компании на уровне не менее 50% плюс одна акция, что гарантирует сохранение за государством контроля над стратегическим предприятием.

«ДОМ.РФ» является ключевым игроком на рынке ипотечного кредитования и жилищного строительства в России.

Maria Ziegler на Unsplash

Решение о возможном IPO направлено на привлечение дополнительных инвестиций для развития компании и реализации ее проектов.

Напомним, что в апреле 2025 года количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41,58 тыс. кредитов на сумму 229,94 млрд рублей.

Матвей Гавриков

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