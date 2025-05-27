В Татарстане сохранился высокий спрос на льготную ипотеку в апреле

В апреле 2025 года количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41,58 тыс. кредитов на сумму 229,94 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом доля льготной ипотеки выросла и достигла 67% от общего количества выдач и 84% от их объема.

Несмотря на общероссийскую тенденцию снижения, Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в апреле. В республике было выдано 1,33 тыс. таких кредитов на сумму 7,19 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средний размер льготного ипотечного кредита в апреле 2025 года вырос на 5% и составил 5,53 млн рублей по России в целом. При этом самые крупные кредиты выдавались в Москве (в среднем 8,14 млн рублей), Московской области и Чечне (около 7,2 млн рублей).

За первые четыре месяца 2025 года в России оформлено 128,76 тысячи льготных жилищных кредитов на общую сумму 722,51 млрд рублей, что составляет 65% от общего количества и 83% от общего объема ипотечных ссуд.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Татарстана Рустама Минниханова о предоставлении льготных ипотечных кредитов для семей, имеющих детей до 14 лет, а также для семей участников СВО.

Рената Валеева