65% жителей Татарстана работают продуктивнее благодаря ощущению своей ценности

Фото: Мария Зверева

Исследование, проведенное hh.ru, показало, что 65% жителей Татарстана работают продуктивнее благодаря ощущению своей ценности. Для них важны не только высокая зарплата, но и признание заслуг как в коллективе, так и со стороны компании. Особенно это важно для молодых сотрудников до 24 лет — среди них 76% подчеркнули значимость этих факторов.

Помимо этого, 46% респондентов указали, что положительная атмосфера в коллективе также мотивирует их работать лучше. Интерес к работе назвали важным фактором 45% опрошенных, а 39% считают, что их мотивация зависит от уровня образования и профессиональных знаний. Этот аспект особенно актуален для работников старшего поколения (55 лет и старше).

Стабильность компании влияет на мотивацию 36% сотрудников, а 30% отметили важность понимания смысла своей работы и поддержки со стороны руководства и коллег.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на разные подходы к мотивации, 54% татарстанцев уверены, что у них есть идеи по улучшению работы в своих компаниях. Многие из них активно делятся своими предложениями с начальством, и некоторые идеи уже были внедрены. В то же время 27% респондентов пожаловались на игнорирование их предложений, а 14% хотели бы внести изменения, но не имеют на это времени или сил.

Большинство опрошенных (54%) считают, что работодатели должны обучать сотрудников новым навыкам и повышать их квалификацию. 53% уверены, что важно прислушиваться к советам работников о том, как улучшить рабочие процессы.

Также 46% респондентов полагают, что улучшение условий труда может повысить эффективность работы, а 35% считают, что новые технологии и снижение бюрократии помогут увеличить производительность в российском бизнесе.

Напомним, что Казань заняла второе место среди самых щедрых регионов по размеру чаевых.



Анастасия Фартыгина