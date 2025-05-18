Казань заняла второе место среди самых щедрых регионов по размеру чаевых

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики сервиса «Плавно» выяснили, что жители Казани оставляют чаевые на 5% чаще и на 3% больше среднероссийского показателя, заняв второе место в рейтинге щедрости. Лидером стал Екатеринбург (+7% по частоте и +4% по размеру), а замыкают тройку Сочи и Краснодар.

В среднем россияне оставляют чаевые в 54% случаев, выделяя 10–12% от суммы чека. Чаще всего благодарность получают работники общепита (72%), салоны красоты и АЗС (60%). В фитнес-клубах чаевые дают лишь в 27% случаев, обычно не более 200 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По возрасту самые щедрые — люди от 25 до 44 лет, которые оставляют чаевые в 83% случаев, выделяя 12–18% от чека. Россияне старше 55 лет делают это на 21% реже, но размер благодарности остается на уровне других поколений. Москва и Санкт-Петербург оказались лишь на 8-м и 12-м местах соответственно.

Матвей Гавриков