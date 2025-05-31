Казанский отель вошел в топ-3 лучших мест для городского отдыха в России

Фото: Мария Зверева

Казанский отель «Ногай» с рейтингом 9,8 из 10 стал одним из лучших мест для городского отдыха, заняв второе место на платформе OneTwoTrip.

При составлении рейтинга отелей учитывались несколько факторов:

близость к достопримечательностям;

качество сервиса;

стиль интерьера.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Топ-10 отелей для городского отдыха:

«Гранд Ян» (Новороссийск). Рейтинг: 10 из 10. Цена: от 6 000 рублей. «Ногай» (Казань). Рейтинг: 9,8 из 10. Цена: от 10 000 рублей. «П 17» (Москва). Рейтинг: 9,8 из 10. Цена: от 8 000 рублей. Гранд-отель «Мегаполис» (Смоленск). Рейтинг: 9,3 из 10. Цена: от 5 000 рублей. «Волхов» (Великий Новгород). Рейтинг: 9,5 из 10. Цена: от 5 000 рублей. «Villa Perlov» (Санкт-Петербург). Рейтинг: 9,5 из 10. Цена: от 16 000 рублей. «Чайковский» (Калининград). Рейтинг: 9,6 из 10. Цена: от 7 000 рублей. «Статский Советник на Кустарном» (Санкт-Петербург). Рейтинг: 9,6 из 10. Цена: от 6 000 рублей. «Шато» (Махачкала). Рейтинг: 9,4 из 10. Цена: от 5 000 рублей. «Тульский Левша» (Тула). Рейтинг: 9,4 из 10. Цена: от 4 000 рублей.

Напомним, что с начала года турпоток в Татарстан вырос на 14%. В Казани по-прежнему лидируют по посещаемости Казанский кремль, улица Баумана, аквапарк «Ривьера» и набережная озера Кабан.



Анастасия Фартыгина