С начала года турпоток в Татарстан вырос на 14%

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию «Мегафона», с января по май 2025 года количество туристов из других регионов России в Татарстане увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.

В Казани по-прежнему лидируют по посещаемости Казанский кремль, улица Баумана, аквапарк «Ривьера» и набережная озера Кабан, но все больше туристов выбирают новые места.

Например, ИТ-парк имени Башира Рамеева принял на 25% больше гостей, а число посетителей театра Камала на набережной озера Кабан также растет. В Горкинско-Ометьевском лесу и районе Комсомольского озера число туристов увеличилось на треть.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Если брать достопримечательности за пределами Казани, то турпоток в кинопоселке «Семрук» вырос на 50%, в Камском Устье — на 70%, а на горнолыжном курорте «Федотово» число гостей за зиму выросло более чем вдвое. Большинство туристов приезжают из Москвы, Башкортостана, Чувашии и других соседних регионов, при этом активнее всего Татарстан исследуют люди 36—45 лет, а мужчины и женщины представлены примерно поровну.

Напомним, что Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для бронирования отелей на День России.



Анастасия Фартыгина