Исследование: россиянки разочаровались в «мгновенном омоложении»

Фото: Реальное время

Российские женщины стали более критично оценивать обещания мгновенного эффекта от антивозрастной косметики и все чаще разочаровываются в ней. Такими выводами с «Реальным временем» поделились исследователи «Клиника ДК».

Результаты показали, что большинство (71%) опрошенных россиянок считают громкие заявления производителей «красным флагом» при покупке антивозрастных средств. Значительная часть (60%) не доверяет исключительно хвалебным отзывам, а 41% респонденток настораживает агрессивная реклама. Четверть женщин отказывается от покупки косметики, рекламируемой знаменитостями, а 6% отталкивает слишком дорогая упаковка.

Несмотря на предостережения, многие женщины признались, что попадались на маркетинговые уловки. 38% опрошенных хотя бы раз покупали разрекламированные продукты, обещающие «вау-результаты», но в итоге получали эффект, сравнимый с обычной косметикой.

скриншот с сайта Яндекс.маркет

Каждая пятая потратила значительную сумму на супер-кремы и сыворотки для омоложения, не заметив никаких изменений. Более того, 6% участниц опроса столкнулись с негативными последствиями использования «волшебных» средств, получив проблемы с кожей и волосами.

Согласно исследованию, россиянки чаще всего используют антивозрастной уход для поддержания здорового цвета лица и ровного тона (41%), достижения эффекта сияющей кожи (31%) и обеспечения необходимого питания и увлажнения (25%). Также женщины стремятся решить локальные проблемы: отечность (38%), темные круги под глазами (26%), черные точки и расширенные поры (20%), акне (11%). Лишь 25% опрошенных мечтают о немедленном антивозрастном эффекте.

Татарстан занимает восьмое место в России по продажам халяльной косметики.



Рената Валеева