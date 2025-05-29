Артем Галимов стал самым полезным игроком регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов завершил регулярный сезон-2024/2025 с показателем полезности +31, став лидером по этому показателю среди всех игроков лиги.
Воспитанник казанского клуба провел все 68 матчей регулярного чемпионата.
Регулярный чемпионат нового сезона КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия и завершится 20 марта 2026 года. Плей-офф начнется 23 марта, а решающая серия финала запланирована на 11—23 мая 2026 года.
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