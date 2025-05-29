КХЛ утвердила ключевые даты и изменения регламента на сезон-2025/2026

Фото: Динар Фатыхов

XVIII сезон КХЛ начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия. Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2026 года, каждая команда проведет по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, а седьмой матч финала запланирован на 23 мая 2026 года.

В регламент внесены изменения, которые вступят в силу со следующего сезона:

Смягчено правило «трех переходов»: игроки, получившие статус НСА по истечении контракта 31 мая, смогут переходить в любую команду без ограничений.

Снижены требования для вратарей к получению статуса НСА: теперь необходимо провести 200 матчей при достижении возраста 28 лет.

Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января.

Напомним, что Татарстан вошел в топ регионов, жители которых активнее всего смотрели матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матвей Гавриков