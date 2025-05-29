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Теплая погода с температурами выше нормы сохранится в Татарстане до начала следующей недели

15:20, 29.05.2025
Теплая погода с температурами выше нормы сохранится в Татарстане до начала следующей недели
Фото: Максим Платонов

В настоящее время Татарстан находится под влиянием антициклона. Днем 30 мая воздух прогрелся до +25... +31°, что существенно превышает климатическую норму.

По данным Гидрометцентра Татарстана, жаркая погода сохранится в ближайшие два дня:

  • 30 мая ночью: +7... +12° (на западе до +17°);
  • 31 мая ночью: +11... +16°;
  • Дневные температуры: +27... +33°.

Осадков не ожидается.

1 июня ситуация начнет меняться:

  • Ночью: +15... +20°, возможны небольшие осадки;
  • Днем: +28... +33°;
  • Местами кратковременные дожди с грозами;
  • Порывы ветра до 15—20 м/с.

Существенные изменения погодных условий ожидаются в начале следующей недели:

  • 2 июня: дожди с грозами, температура днем +21... +26°;
  • 3 июня: в тыловой части циклона столбики термометров не поднимутся выше +19... +24°.

При подготовке прогноза использованы данные Гидрометцентра Татарстана.

Матвей Гавриков

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