Теплая погода с температурами выше нормы сохранится в Татарстане до начала следующей недели
В настоящее время Татарстан находится под влиянием антициклона. Днем 30 мая воздух прогрелся до +25... +31°, что существенно превышает климатическую норму.
По данным Гидрометцентра Татарстана, жаркая погода сохранится в ближайшие два дня:
- 30 мая ночью: +7... +12° (на западе до +17°);
- 31 мая ночью: +11... +16°;
- Дневные температуры: +27... +33°.
Осадков не ожидается.
1 июня ситуация начнет меняться:
- Ночью: +15... +20°, возможны небольшие осадки;
- Днем: +28... +33°;
- Местами кратковременные дожди с грозами;
- Порывы ветра до 15—20 м/с.
Существенные изменения погодных условий ожидаются в начале следующей недели:
- 2 июня: дожди с грозами, температура днем +21... +26°;
- 3 июня: в тыловой части циклона столбики термометров не поднимутся выше +19... +24°.
При подготовке прогноза использованы данные Гидрометцентра Татарстана.
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