В Татарстане стартовал капремонт моста через реку Вялюлькина

Фото: Максим Платонов

В Алексеевском районе Татарстана начался капитальный ремонт моста через реку Вялюлькина на автомобильной дороге Муслюмкино — Билярск. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе республики.

На данный момент завершены демонтажные работы мостового сооружения и начато устройство береговых опор. Для обеспечения проезда автотранспорта организована временная объездная дорога с установленным временным мостом.

Длина моста составляет 31,7 метра. Конструкция пролетного строения — сталежелезобетонная.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец ноября 2025 года.

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