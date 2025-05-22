В Казани рассказали о ходе дорожного ремонта улицы Амирхана Еники в рамках нацпроекта

. Фото: Мария Зверева

В Казани рассказали о ходе ремонта участка улицы Амирхана Еники от улицы Вишневского до улицы Товарищеской в Вахитовском районе. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Подрядчик, компания ООО «Автодорстрой», уже выполнил ряд необходимых работ. На данный момент демонтированы люки смотровых колодцев, завершено фрезерование старого асфальта, а также уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

В дальнейшем планируется уложить верхний слой из высокопрочного асфальта ЩМА-16 на площади 8 040 квадратных метров. Кроме того, будут отремонтированы тротуары общей площадью 1 100 квадратных метров, заменены 980 погонных метров дорожного и 470 погонных метров тротуарного бортового камня.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Для повышения безопасности дорожного движения в рамках проекта установят 10 новых дорожных знаков, нанесут разметку и поставят 200 погонных метров пешеходных ограждений.

Напомним, что в Зеленодольском районе Татарстана с июля 2025 года начнется обслуживание более 109 километров автомобильных дорог. На эти работы выделят 98,9 млн рублей.



Анастасия Фартыгина