Песков: Россия ожидает ответа Украины на предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что страна пока не получила ответа от Украины на предложение провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет РИА «Новости».

— Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен, — сообщил Песков журналистам.

Напомним, что вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к встрече с Украиной в Стамбуле в указанную дату, выразив надежду на поддержку всех, кто искренне заинтересован в мирном процессе.



Рената Валеева