Госавтоинспекция назвала основные причины ДТП с участием детей

Фото: Динар Фатыхов

В Госавтоинспекции назвали наиболее распространенные факторы, приводящие к трагическим последствиям с детьми. Среди основных причин ДТП выделяют:

Несоблюдение скоростного режима, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов остается ключевым фактором.

Неожиданное появление ребенка на дороге. Дети часто действуют импульсивно, что может привести к внезапному выходу на проезжую часть.

Отсутствие световозвращателей. В темное время суток и в условиях плохой видимости отсутствие световозвращающих элементов на одежде делает детей практически невидимыми для водителей.

Использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности в неположенных местах значительно увеличивает риск ДТП.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В восьми из десяти ДТП с участием детей виноваты водители транспортных средств, это важно учитывать, особенно в летний сезон, когда увеличивается количество дальних поездок, — подчеркнул начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Он также отметил, что в почти половине автоаварий прошлого года и четырех месяцев 2025 года несовершеннолетние были пассажирами, а примерно в 40% — пешеходами.

Госавтоинспекция Казани обратилась к родителям с предостережением, выражая глубокую обеспокоенность участившимися случаями управления детьми питбайками и другим мототранспортом.

Рената Валеева