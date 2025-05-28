ГАИ Казани вновь обратилась к родителям, покупающим детям питбайки

Фото: Реальное время

Госавтоинспекция Казани обратилась к родителям с предостережением, выражая глубокую обеспокоенность участившимися случаями управления детьми питбайками и другим мототранспортом. Поводом послужил очередной инцидент, произошедший вчера в городе.

Авария произошла из-за того, что 63-летний водитель автомобиля Daewoo не уступил дорогу питбайку, двигавшемуся во встречном направлении. За рулем двухколесного транспортного средства находился 13-летний подросток, который в результате столкновения был экстренно госпитализирован.

— Неужели желание порадовать ребенка важнее его безопасности? Управление любым транспортным средством детьми — это прямая дорога к трагедии. Они не осознают всей опасности и чувствуют себя неуязвимыми, а вы поощряете их опасное поведение, — подчеркнули в ГАИ.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Госавтоинспекции напомнили, что управление мототранспортом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. За передачу управления лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей.

— Мы призываем ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ: не покупайте детям «смертельные игрушки», не позволяйте им выезжать на дороги общего пользования, — заявили в ГАИ.

С наступлением тепла подростки все чаще выезжают на шоссе на питбайках. О том, как инспекторы встречают эти вызовы, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».

Рената Валеева