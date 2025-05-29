Ингушетия получит от Татарстана КАМАЗы, нефтехимию и медицинские изделия

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписали сегодня соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Подписание нового документа знаменует собой перезагрузку взаимовыгодного партнерства, ведь предыдущее соглашение между Татарстаном и Ингушетией было заключено еще в 2013 году.



В настоящее время ряд татарстанских предприятий успешно сотрудничает с компаниями из Ингушетии. Среди них — «МТЗ-Татарстан», КАМАЗ и торговый дом «Кама».

Подписанное соглашение открывает новые возможности для углубления этого партнерства. Стороны видят перспективные направления сотрудничества в:

поставках в Ингушетию топливной и нефтехимической продукции;

поставках автомобильной техники КАМАЗ в адрес предприятий, реализующих строительство водозабора и сельскохозяйственных комплексов;

увеличении поставок в Ингушетию медицинских изделий;

поставках товаров бытовой химии.

Ранее Минниханов поблагодарил Калиматова за приглашение посетить Ингушетию и подчеркнул важность укрепления связей между регионами.

Рената Валеева