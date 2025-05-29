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Ингушетия получит от Татарстана КАМАЗы, нефтехимию и медицинские изделия

11:39, 29.05.2025
Ингушетия получит от Татарстана КАМАЗы, нефтехимию и медицинские изделия
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписали сегодня соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Подписание нового документа знаменует собой перезагрузку взаимовыгодного партнерства, ведь предыдущее соглашение между Татарстаном и Ингушетией было заключено еще в 2013 году.

В настоящее время ряд татарстанских предприятий успешно сотрудничает с компаниями из Ингушетии. Среди них — «МТЗ-Татарстан», КАМАЗ и торговый дом «Кама».

Подписанное соглашение открывает новые возможности для углубления этого партнерства. Стороны видят перспективные направления сотрудничества в:

  • поставках в Ингушетию топливной и нефтехимической продукции;
  • поставках автомобильной техники КАМАЗ в адрес предприятий, реализующих строительство водозабора и сельскохозяйственных комплексов;
  • увеличении поставок в Ингушетию медицинских изделий;
  • поставках товаров бытовой химии.

Ранее Минниханов поблагодарил Калиматова за приглашение посетить Ингушетию и подчеркнул важность укрепления связей между регионами.

Рената Валеева

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