Минниханов и Калиматов обсудили перспективы сотрудничества между Татарстаном и Ингушетией

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе встречи Минниханов поблагодарил Калиматова за приглашение посетить Ингушетию и подчеркнул важность укрепления связей между регионами.

— Между нашими регионами традиционно очень теплые отношения. С Ингушетией сотрудничает ряд крупных предприятий Татарстана. В целом вижу большой потенциал для наращивания поставок и укрепления контактов между нашими регионами. В таких сферах, как энергетика, машиностроение, поставки газомоторной техники, агропромышленный комплекс, ИТ, — отметил раис республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь, Махмуд-Али Калиматов отметил заинтересованность Ингушетии в перенимании опыта Татарстана в различных сферах.

— Ваш опыт привлечения инвестиций, управление территориями, цифровизация — это часть направлений, которые мы для себя определили и хотим у вас перенять опыт, — подчеркнул глава Ингушетии.

Сегодня утром, перед началом официальных мероприятий, Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в городе Назрани.

Рената Валеева