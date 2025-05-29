Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в Назрани
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Сегодня утром, перед началом официальных мероприятий, Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в городе Назрани. Комплекс посвящен памятным датам и ключевым событиям в истории Ингушетии.
Напомним, Минниханов этой ночью прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Он обсудит с главой региона Махмудом-Али Калиматовым перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.