Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в Назрани

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня утром, перед началом официальных мероприятий, Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в городе Назрани. Комплекс посвящен памятным датам и ключевым событиям в истории Ингушетии.

Напомним, Минниханов этой ночью прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Он обсудит с главой региона Махмудом-Али Калиматовым перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.



Рената Валеева