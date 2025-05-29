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Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в Назрани

08:47, 29.05.2025
Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в Назрани
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня утром, перед началом официальных мероприятий, Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в городе Назрани. Комплекс посвящен памятным датам и ключевым событиям в истории Ингушетии.

Напомним, Минниханов этой ночью прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию. Он обсудит с главой региона Махмудом-Али Калиматовым перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Рената Валеева

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