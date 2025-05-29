В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 18 пожаров

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки, 28 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 18 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Среди зафиксированных возгораний:

четыре пожара произошли в жилом секторе, причины устанавливаются;

один выезд был связан с горением сухой травы.

Значительная часть вызовов оказалась ложной. Пожарные 25 раз выезжали по ложным вызовам. Кроме того, 12 раз спасатели оказывали содействие другим службам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также за прошедшие сутки сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Накануне РСЧС сообщило о высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана в период с 29 мая по 2 июня.

Рената Валеева