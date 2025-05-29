В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 18 пожаров
За прошедшие сутки, 28 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 18 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Среди зафиксированных возгораний:
- четыре пожара произошли в жилом секторе, причины устанавливаются;
- один выезд был связан с горением сухой травы.
Значительная часть вызовов оказалась ложной. Пожарные 25 раз выезжали по ложным вызовам. Кроме того, 12 раз спасатели оказывали содействие другим службам.
Также за прошедшие сутки сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Накануне РСЧС сообщило о высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана в период с 29 мая по 2 июня.
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