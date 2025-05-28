РСЧС сообщил о высокой пожарной опасности в лесах Татарстана с 29 мая по 2 июня

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Республиканская система централизованного пожаротушения (РСЧС) сообщает о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории Татарстана в период с 29 мая по 2 июня 2025 года.

В связи с этим рекомендуется ограничить посещение лесных массивов гражданами. Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

РСЧС призывает не оставлять детей без присмотра, оказывать помощь пожилым и больным людям, а также соблюдать максимальную внимательность и осторожность.



Рената Валеева