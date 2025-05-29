В России увеличат срок службы аварийной системы самолетов

Фото: Максим Платонов

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали более долговечные световые ленты, используемые в самолетах для аварийной эвакуации. Новая разработка превосходит аналоги по сроку службы в среднем на 30%, что позволит авиакомпаниям сократить расходы на обслуживание аварийных систем, пишет РИА «Новости».

Световые полоски на полу самолета, подсвечивающие путь к аварийным выходам, являются важным элементом обеспечения безопасности пассажиров в экстренных ситуациях. Эти ленты испускают зеленый свет, наиболее эффективно воспринимаемый человеческим глазом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Традиционно срок службы электролюминесцентных лент в самолетах составляет около 5000 часов, после чего они начинают тускнеть из-за деградации электролюминофора — вещества, испускающего свет под воздействием электрического тока.

Специалистам СКФУ удалось продлить срок службы этих лент на 1500 часов.

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Рената Валеева