В России за сутки потушено 54 лесных пожара, борьба с огнем продолжается в 11 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 54 лесных пожара на территории 18 регионов. Несмотря на это, сложная обстановка сохраняется — сейчас ведутся работы по тушению 106 пожаров в 11 субъектах России.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 4 362 человека, 771 единица техники и 15 воздушных судов. Также ведется активный авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с использованием 69 самолетов и вертолетов.

Наиболее напряженная ситуация складывается в Забайкальском крае, где помощь в тушении оказывают 1 083 специалиста.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 85 регионах страны.

Напомним, РСЧС сообщило о высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана в период с 29 мая по 2 июня.

Рената Валеева